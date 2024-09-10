Небесное кольцо

﻿﻿Между звездами Бета (Шелиак) и Гамма (Сулафат) в созвездии Лиры (это небольшое, но очень красивое созвездие лучше всего наблюдать в наших краях летом и осенью) в хороший бинокль можно увидеть четкое овальное пятно, напоминающее тусклый диск, который вовсе не звезда, а неизвестная планета.