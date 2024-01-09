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Депутат Шеремет: шанс народа Украины спастись от апокалипсиса - свергнуть хунту

Депутат Шеремет: шанс народа Украины спастись от апокалипсиса - свергнуть хунту

Михаил Шеремет, депутат Государственной думы от Республики Крым, заявил, что народ Украины получил уникальный исторический шанс спасти свою страну от апокалипсического сценария, уготовленного Соединенными Штатами Америки.

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Комментарии
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виктор амосов
Ну уж нет, договорились же, до последнего хохла!! ☝️
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