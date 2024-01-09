Михаил Шеремет, депутат Государственной думы от Республики Крым, заявил, что народ Украины получил уникальный исторический шанс спасти свою страну от апокалипсического сценария, уготовленного Соединенными Штатами Америки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии