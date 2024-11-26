В Петербурге 26 ноября станет самым теплым днем недели

Столбик термометра поднимется до плюс 7 градусов Москва и Подмосковье оказались в зоне отрицательных температур, а в Ленинградской области в ночь на 26 ноября лишь одна метеостанция, в посёлке Ефимовский, показала температуру ниже нуля −0,3°.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии