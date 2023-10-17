Член Общественной палаты РФ уточнила информацию о состоянии украинского шоумена Сивохо

Доцент факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова, член Общественной палаты РФ Анна Ревякина во вторник, 17 октября, уточнила информацию о состоянии украинского шоумена Сергея Сивохо, о смерти которого сообщалось ранее в этот день.