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Член Общественной палаты РФ уточнила информацию о состоянии украинского шоумена Сивохо

Член Общественной палаты РФ уточнила информацию о состоянии украинского шоумена Сивохо

Доцент факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова, член Общественной палаты РФ Анна Ревякина во вторник, 17 октября, уточнила информацию о состоянии украинского шоумена Сергея Сивохо, о смерти которого сообщалось ранее в этот день.

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