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Чего нельзя делать в Коста-Рике

Чего нельзя делать в Коста-Рике

Коста-Рика — это уникальная страна, где нет армии и 25% территории занимают национальные парки. Здесь — крокодилы и колибри, дельфины и киты, мангровые заросли и папайи, песчаные пляжи и реки, текущие в обратную сторону.

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