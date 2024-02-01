Лёва* из «Би-2» после депортации из Таиланда заявил, что больше не будет жить в России

Наказание за нарушение миграционного законодательства он назвал несоизмеримым. Депортированный из Таиланда участник группы «Би-2» Егор Бортник (Лёва)* признался, что арест стал для него полной неожиданностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии