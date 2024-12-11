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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Постапокалиптическая ролевая стратегия на выживание Urban Strife вышла в раннем ...

Постапокалиптическая ролевая стратегия на выживание Urban Strife вышла в раннем ...

Постапокалиптическая ролевая стратегия на выживание Urban Strife вышла в раннем доступе SteamИздатель и разработчик инди-игр MicroProse Software из Хант-Вэлли (Мэриленд, США) и разработчик инди-игр White Pond Games из Бухареста (Румыния) объявили, что их постапокалиптическая ролевая стратегия на выживание Urban Strife вышла для ПК в раннем доступе… источник#Steam #Strife.

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