Постапокалиптическая ролевая стратегия на выживание Urban Strife вышла в раннем доступе SteamИздатель и разработчик инди-игр MicroProse Software из Хант-Вэлли (Мэриленд, США) и разработчик инди-игр White Pond Games из Бухареста (Румыния) объявили, что их постапокалиптическая ролевая стратегия на выживание Urban Strife вышла для ПК в раннем доступе… источник#Steam #Strife.