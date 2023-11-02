X5 Group продолжает экспансию на Дальнем Востоке

На месте магазинов «Амба» откроются «Пятерочки», сообщает пресс-служба X5 Group.Таким образом ритейлер намерен продолжить экспансию на Дальнем Востоке, а именно в Хабаровском крае, где покупает сеть «Амба».
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