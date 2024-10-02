Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, что президент России Владимир Путин был бы раз падению правительства ФРГ, является аргументом лузеров, пытающихся оправдать свои провалы, написал сенатор Алексей Пушков 1 октября в своем Telegram-канале.
Пушков назвал слова Бербок о Путине аргументом лузеров
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонтий Букштейн
О боги! Прыгунья на батуте знает, о чем думает и о чем мечтает Президент России...😊 Как же так? А я вот только догадываюсь. Или бербок переквалифицируется в прорицательницы? Для внучки офицера вермахта это было бы лучшим решением. Дайте же ей сертификат об этом.😜
Ответить
17 час.
Свежие комментарии