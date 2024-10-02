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Пушков назвал слова Бербок о Путине аргументом лузеров

Пушков назвал слова Бербок о Путине аргументом лузеров

Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, что президент России Владимир Путин был бы раз падению правительства ФРГ, является аргументом лузеров, пытающихся оправдать свои провалы, написал сенатор Алексей Пушков 1 октября в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
О боги! Прыгунья на батуте знает, о чем думает и о чем мечтает Президент России...😊 Как же так? А я вот только догадываюсь. Или бербок переквалифицируется в прорицательницы? Для внучки офицера вермахта это было бы лучшим решением.  Дайте же ей сертификат об этом.😜
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