Пушков назвал слова Бербок о Путине аргументом лузеров

Леонтий Букштейн

О боги! Прыгунья на батуте знает, о чем думает и о чем мечтает Президент России...😊 Как же так? А я вот только догадываюсь. Или бербок переквалифицируется в прорицательницы? Для внучки офицера вермахта это было бы лучшим решением. Дайте же ей сертификат об этом.😜