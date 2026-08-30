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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гордон о планах «Трактора» перед стартом сезона: «Нужно все донастроить, убрать белые пятна на карте нашей системы»

Главный тренер « Трактора » Скотт Гордон подвел итоги выступления команды на Мемориале Ромазана. Вчера «Трактор» уступил «Ладе» (1:3) в матче турнира.

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