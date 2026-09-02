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Моисеев: Минфин РФ может продать Новороссийский торговый порт в 2026 году

Моисеев: Минфин РФ может продать Новороссийский торговый порт в 2026 году

Замглавы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что ведомство сохраняет планы продать принадлежащий государству пакет акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» в 2026 году (НМТП).

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