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RT Russia

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Плющев заявил, что Овечкин в любом состоянии будет помощью для «Вашингтона»

Плющев заявил, что Овечкин в любом состоянии будет помощью для «Вашингтона»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на голевую серию российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который впервые с марта прошлого года забил в четырёх матчах подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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