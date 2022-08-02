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Бизнесмен Пригожин отреагировал на выпады президента Франции в свой адрес

Бизнесмен Пригожин отреагировал на выпады президента Франции в свой адрес

Федеральное агентство новостей Российский предприниматель Евгений Пригожин ответил на выпады французского лидера Эммануэля Макрона, который обвинил бизнесмена в причастности к ударам по СИЗО в Еленовке, а также «гибридном присутствии» в Африке.

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