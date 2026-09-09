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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» выиграла все 5 матчей сезона с общим счетом 22:3

« Барселона » выиграла все матчи сезона к этому моменту. Сегодня команда Ханси Флика разгромила « Фейеноорд » (5:1) в Лиге чемпионов.

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