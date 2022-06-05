Военное обозрение

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Минобороны подтвердило нанесение ударов по заводу в Киеве, где производился ремонт поставленных Западом танков Т-72

Минобороны подтвердило нанесение ударов по заводу в Киеве, где производился ремонт поставленных Западом танков Т-72

Российское Минобороны подтвердило нанесение ударов высокоточными ракетами по Киеву. Как уточнили в военном ведомстве, удар был нанесен по Дарницкому вагоноремонтному заводу.

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