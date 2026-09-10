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Мировое обозрение

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«Наша цель, чтобы в России не было ни одного нелегального мигранта»: ЕР разработаны 32 закона и 60 мер (ВИДЕО)

«Наша цель, чтобы в России не было ни одного нелегального мигранта»: ЕР разработаны 32 закона и 60 мер (ВИДЕО)

Партия «Единая Россия» сформировала собственный пакет подходов к регулированию трудовой миграции, который включает 32 федеральных закона, разработанных совместно с правительством, и 60 конкретных мер.

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