Закон, порядок, государство

680 подписчиков

Жители Уссурийска определились со скульптурой для украшения Садового кольца

Жители Уссурийска определились со скульптурой для украшения Садового кольца

В Уссурийске завершилось голосование за ландшафтные скульптуры, которыми планируют украсить кольцо на пересечении проспекта Блюхера с улицей Садовой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх