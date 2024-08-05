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Новости Тамбова

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В Первомайском округе в ДТП водитель вылетел через люк автомобиля

В Первомайском округе в ДТП водитель вылетел через люк автомобиля

В Первомайском округе в ДТП погиб водитель иномарки. Авария произошла на автодороге Р-22 "Каспий". Как сообщает Госавтоинспекция Тамбовской области, 50-летний водитель "BMW 530" вышел на обгон в месте, где это запрещено.

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