В Первомайском округе в ДТП водитель вылетел через люк автомобиля

В Первомайском округе в ДТП погиб водитель иномарки. Авария произошла на автодороге Р-22 "Каспий". Как сообщает Госавтоинспекция Тамбовской области, 50-летний водитель "BMW 530" вышел на обгон в месте, где это запрещено.