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Камавинга об отставании «Реала» от «Барселоны»: «Пять очков – это ничто, чемпионат длинный»

Эдуардо Камавинга не считает отставание «Реала» от «Барселоны» большим. «Мадрид» сыграл вничью с «Сосьедадом» (0:0) в 19-м туре Ла Лиги и на 5 очков отстает от каталонцев.

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