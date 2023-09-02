Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

ФК «10» и «Дружина» снова сойдутся в 1-м туре Медиалиги. В прошлом году команды играли в матче открытия

2 сентября, суббота ФК «10» – «Дружина», начало в 15:00. Матч пройдет в Москве, на стадионе «Москвич».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх