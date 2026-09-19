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Пермьдә «Татарлар – Россиянең бердәм халыклары гаиләсендә» Бөтенроссия конференциясе узды

Пермьдә «Татарлар – Россиянең бердәм халыклары гаиләсендә» Бөтенроссия конференциясе узды

Пермь краеның Максим Горький исемендәге универсаль китапханәсендә «Татарлар – Россиянең бердәм халыклары гаиләсендә» Бөтенроссия фәнни-гамәли конференциясе узды, дип хәбәр итә Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте.

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