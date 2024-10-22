Yonhap: КНДР назвала слухами утверждения об отправке военных в РФ

Постпредство Корейской Народно-Демократической Республики при Организации Объединённых Наций проинформировало о том, что любые сведения о том, что держава послала военнослужащих собственных Вооружённых сил в Российскую Федерацию, являются бездоказательными слухами.
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