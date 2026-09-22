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МОСИНФОРМ

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Москвичи выиграли три медали на турнире по акробатическому рок-н-роллу в Белоруссии

Москвичи выиграли три медали на турнире по акробатическому рок-н-роллу в Белоруссии

Золото, серебро и бронзу привезли московские спортсмены с международного турнира «Стань чемпионом» по акробатическому рок-н-роллу, который прошел в Республике Беларусь.

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