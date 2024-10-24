Иуда Усик вышел на битву взглядов перед реваншем с Фьюри в образе убийцы президента России

Бывший абсолютный чемпион мира по двум весовым категориям, боксёр Александр Усик на пресс-конференции перед боем-реваншем с британцем Тайсоном Фьюри появился в образе персонажа компьютерной игры «Хитмена».
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