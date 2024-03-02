«Спишут десятки тысяч»: мошенники придумали новую схему обмана россиян с налогами

Мошенники придумали новый способ обмана россиян, связанный с налогами. Они пишут людям от имени банков и выманивают данные личного кабинета, в котором могут украсть все деньги либо оформить на жертву кредит.
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