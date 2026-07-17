ФАС обновила правила возврата билетов на поезд

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала новые правила возврата железнодорожных билетов для увеличения их доступности и снижения рисков приобретения перекупщиками.
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