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ТАСС

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Экс-солдат ВСУ рассказал, на что готовы украинцы ради окончания конфликта

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Граждане Украины, в том числе военные, готовы к территориальным уступкам, включая оставление Донбасса, чтобы остановить конфликт, заявил ТАСС экс-солдат ВСУ Владимир Липко, перешедший на сторону России.

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