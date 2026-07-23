МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Граждане Украины, в том числе военные, готовы к территориальным уступкам, включая оставление Донбасса, чтобы остановить конфликт, заявил ТАСС экс-солдат ВСУ Владимир Липко, перешедший на сторону России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)