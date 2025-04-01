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Озвучена дата обрушения на Землю мощнейшей магнитной бури красного спектра

Озвучена дата обрушения на Землю мощнейшей магнитной бури красного спектра

Научное сообщество объявило о надвигающейся на Землю мощнейшей геомагнитной буре, которая, по предварительным оценкам, достигнет пяти баллов по девятибалльной шкале интенсивности.

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