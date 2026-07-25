Праздники 26 июля: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

27 июля (7 августа) 1714 года была одержана первая морская победа регулярного русского флота – у мыса Гангут галеры под началом генерал-адмирала Фёдора Апраксина (при активном участии шаутбенахта Петра Михайлова) разгромили шведский отряд во главе с фрегатом "Элефант".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии