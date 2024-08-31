«Герани» кошмарили Киев и Полтаву, армия России продолжает разгром сил ВСУ на Донбассе: Карта специальной военной операции на Украине на 31 августа 2024 года Юлия СоколоваНаступил последний день лета 2024 года.
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