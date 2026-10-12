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Регионы России

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Huawei раскрыла технические подробности модульной камеры Ruiying Z10

Huawei раскрыла технические подробности модульной камеры Ruiying Z10

Устройство использует крепление HyperClick Super Mount и комплектуется адаптерным кольцом диаметром 77 мм для установки оптических фильтров.

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