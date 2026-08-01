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Татар-информ

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В ГД предложили учредить награду «За воспитание детей» для многодетных отцов

В ГД предложили учредить награду «За воспитание детей» для многодетных отцов

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил учредить государственную награду «За воспитание детей» для отцов, воспитавших троих и более детей, по аналогии со званием «Мать-героиня».

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