В ГД предложили учредить награду «За воспитание детей» для многодетных отцов

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил учредить государственную награду «За воспитание детей» для отцов, воспитавших троих и более детей, по аналогии со званием «Мать-героиня».
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