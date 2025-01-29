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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Дэвис получил растяжение мышц живота в матче с «Сиксерс»

Звездный бигмен «Лейкерс» получил растяжение мышц живота в первой четверти встречи с «Сиксерс» и вынужден был досрочно покинуть площадку.

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