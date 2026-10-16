WU HONG/EPA/TASS Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер 16 октября в ходе брифинга сравнил Китай с персонажем "Гарри Поттера" Волан-де-Мортом из-за отсутствия прямого упоминания страны в франко-немецком документе о защите рынка.
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