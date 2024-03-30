Синоптики объяснили, выросла ли точность прогнозов за последние годы

Опрошенные RT синоптики рассказали, выросла ли точность прогнозов погоды за последние годы. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова объяснила, что атмосфера очень подвижна и до конца не изучена, поэтому случаются и неточные прогнозы.
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