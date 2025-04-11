Волонтеры из Карелии отправятся на поиски ребенка в Ленобласть

В ночь с 13 на 14 апреля волонтеры ПСО «Длинный берег» из Питкяранты выезжают в Тосненский район Ленинградской области для участия в поисках тела шестилетнего мальчика, провалившегося под лед реки Тосна 23 марта.
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