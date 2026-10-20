Прокуратура Пролетарского района Тулы через суд добилась восстановления общедомового имущества в многоквартирном доме на улице Юлиуса Фучика.
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