Эксперт объяснил, когда не нужно платить за разбитый товар в магазине

Ситуации, при которых покупатель может не оплачивать повреждённый товар в магазине, подробно разъяснил в беседе с агентством «Прайм» председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
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