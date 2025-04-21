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Стало плохо на перемене: в красноярской школе умер 12-летний мальчик

Стало плохо на перемене: в красноярской школе умер 12-летний мальчик

За несколько минут до трагедии ребёнок играл с другими школьниками, и всё было хорошо.21 апреля 2025 года в следственные органы Красноярска поступило сообщение о трагическом инциденте в школе №16, где скончался 12-летний ученик.

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