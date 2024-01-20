Нобелевский лауреат по экономике Кругман спрогнозировал эпоху застоя в КНР

РИАМО - 20 янв. Американский экономист, лауреат Нобелевской премии Пол Кругман считает, что в Китае сегодня наблюдается дефляция по японскому сценарию 1980-х годов и безработица молодежи, что говорит о начале эпохи «застоя и разочарования».