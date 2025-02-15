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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Даллас» был заинтересован в подписании Бена Симмонса после выкупа его контракта «Бруклином»

Защитник, который после дедлайна договорился о выкупе контракта с «Бруклином», был интересен «Далласу».

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