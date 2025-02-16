В преддверии Дня Службы горючего Вооружённых Сил Российской Федерации Минобороны военнослужащие МТО группировки войск «Центр» показали организацию работы в зоне СВО

Для сокращения сроков подачи выполнения задач по бесперебойному обеспечению войск ГСМ развернута мобильная система полевых защищенных кладов горючего.
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