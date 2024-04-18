Спать нужно головой на юг, ногами к стенке, без цветов и зеркал! Да уж!

Как выясняется, у того как спать правильно, есть правила! А мы то тут вообще не в курсе! Итак, что же советуют разного рода «специалисты» по тому, как правильно спать! Йоги, айюрведисты Их основной совет: головой нужно спать в южном направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии