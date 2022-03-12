Алексей Нуждов: «Зачем иду в президенты СБР? Чтобы делать наш биатлон еще лучше, более интересным, значимым и масштабным»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов объяснил свое решение баллотироваться на пост президента СБР.

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