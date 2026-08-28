Правительство США закупит в Израиле системы сеточного перехвата дронов

Израильская технологическая компания ParaZero Technologies получила заказ от одного из ведомств правительства США на закупку систем перехвата дронов при помощи выбрасываемых сеток, сообщает издание The Jerusalem Post.
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