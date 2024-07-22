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В Германии создали кризисную группу на случай победы Трампа

В Германии создали кризисную группу на случай победы Трампа

Дипломаты МИД Германии сформировали неформальную «кризисную группу» для обсуждения и подготовки к сценарию с возвращением бывшего американского президента Дональда Трампа к власти в США, сообщает Financial Times.

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