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Царьград

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ВСУ вновь не смогли перехватить ни одной русской ракеты этой ночью

ВСУ вновь не смогли перехватить ни одной русской ракеты этой ночью

Замалчивание данных Воздушными силами ВСУ может свидетельствовать о том, что все запущенные Армией России ракеты достигли своих целей.

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