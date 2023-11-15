БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Выборы без выбора. Есть ли смысл украинцам менять президента весной 2024 года

Выборы без выбора. Есть ли смысл украинцам менять президента весной 2024 года

Роман Рейнекин.   Сегодня с самого утра все российские и значительная часть украинских информресурсов поделились со своими читателями «глубоким инсайдом» авторства  депутата-порошенковца из Одессы Алексея Гончаренко.

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