Выборы без выбора. Есть ли смысл украинцам менять президента весной 2024 года

Роман Рейнекин. Сегодня с самого утра все российские и значительная часть украинских информресурсов поделились со своими читателями «глубоким инсайдом» авторства депутата-порошенковца из Одессы Алексея Гончаренко.
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