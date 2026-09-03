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Ущерб от кибермошенничества упал на 21% — меры дают эффект

Ущерб от кибермошенничества упал на 21% — меры дают эффект

За первые семь месяцев 2026 года объём ущерба от онлайн‑мошенничества сократился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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