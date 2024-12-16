ВС РФ захватили средства связи ВСУ в Курахово

По данным РИА «Новости», средства связи и топографическая карта войск Украины оказались в распоряжении российских солдат в ходе боевых действий по захвату позиций ВСУ на промышленном объекте города Курахово.
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